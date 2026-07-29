Aлбанската мафија во Велика Британија инвестира во шоу бизнисот и во видеа на Тик-Ток!

Албанската мафија во Велика Британија регрутира млади луѓе преку социјалните медиуми, инвестира во шоу-бизнисот и користи брутални методи на заплашување..

Во последниве години, албанската мафија во Велика Британија го прошири своето влијание далеку над класичниот организиран криминал, инвестирајќи во шоу-бизнисот и социјалните мрежи за да привлече млади луѓе, додека, според Марко Никовиќ, адвокат и член на Светската асоцијација на шефови на полиција, за справување со непослушните се користат екстремно брутални методи како што е истурање киселина.

Во разговор за „Еуроњуз Србија“, Никовиќ тврди дека криминалните групи се обидуваат да воспостават целосна контрола врз британското подземје, поради што крвавите конфликти меѓу криминалните кланови стануваат сè почести.

Според Марко Никовиќ, албанската мафија значително го променила начинот на кој го шири своето „влијание“ во Велика Британија во последните години. Како што вели тој, групите на организиран криминал повеќе не се потпираат само на трговија со дрога и други нелегални активности, туку сè повеќе инвестираат во создавање атрактивна слика за криминалниот начин на живот со цел да привлечат нови членови.