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Неделник

Македонските одбојкарки против Грција на отворањето на Медитеранските игри

Останати спортови

29.07.2026

Македонската женска одбојкарска репрезентација својот настап на претстојните Медитерански игри ќе го почне против Грција, соопштија денеска италијанските организатори.


Македонската репрезентација е дел од групата Б, а натпреварите од групната фаза ќе ги игра во салата „Паламазола“ во Таранто.
По воведниот дуел против Грција на 20 август, следуваат пресметките со Турција, Алжир и Косово во последното коло.
Двете првопласирани репрезентации ќе обезбедат пласман во полуфиналето.
Македонската репрезентација за Таранто патува на 18 август и по втор пат во историјата ќе настапи на Медитеранските игри

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