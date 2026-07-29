Љутков: СДСМ може да оспорува, но Скопје 2014 денес е најпосетувана туристичка атракција

Криминалниот ум криминално размислува!

Кога ќе останете без аргументи, најлесно е да измислувате приказни и да ги обвинувате другите. Тоа не ја менува вистината.

Госпоѓо Костадиновска-Стојчевска, додека бевте министер, ветувавте проект вреден 150 милиони евра за Скопје 2028. Денес јавноста има право да постави неколку едноставни прашања:Како дојдовте до сумата од 150 милиони евра?На што се темелеше таа финансиска проценка?Од кои извори требаше да се обезбедат средствата?Каде конкретно требаше да бидат инвестирани тие 150 милиони евра?, набројува поранешниот министер за култура Зоран Љутков.

Дали Владата донесе одлука со која ги обезбеди тие средства или стануваше збор за политичко ветување без финансиска подлога?

Па вие и Брисел го излажавте како што денес пробувате да ја иманипулилирате јавноста.

Моравме да патуваме неколку пати во Брисел да ја спасуваме титулата!

Тоа се прашања на кои јавноста заслужува одговор.

За време на вашиот мандат не видовме капитални културни проекти што ќе останат како трајна вредност. Наместо конкретни резултати, останаа големи ветувања и многу политички изјави.

Ако денес зборувате за транспарентност, тогаш одговорете и јавноста и на следниве прашања: како беа избрани фирмите и невладините во самата апликација и како беа избрани надворешните соработници вклучени во подготовката на апликацијата за Скопје 2028? Кои беа критериумите? Како беше обезбедена транспарентноста на целиот процес? Тоа се легитимни прашања што заслужуваат јасни одговори.

Наместо да ја напаѓате сегашната работа, соочете се со сопствениот мандат. Граѓаните најдобро знаат да ја препознаат разликата меѓу големите ветувања и реалните резултати.

И уште нешто – колку и да го оспорувате, Скопје 2014 денес е една од најпосетуваните туристички атракции во главниот град. За тоа зборуваат посетителите и туристичкиот интерес, а не политичките квалификации.