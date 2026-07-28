 Skip to main content
28.07.2026
Република Најнови вести
Вторник, 28 јули 2026
Неделник

Пациент со западнонилска треска е во тешка состојба, се бори за живот на Инфективна

Здравје

28.07.2026

Пациент во поодминати години, кој е заразен со вирусот на западнонилската треска, се бори за живот на Инфективната клиника, откако кај него се развила тешка форма на воспаление на мозокот (енцефалитис). Пациентот е приклучен на респиратор, соопштија здравствените власти.
За жал, 76-годишниот пациент има тешка клиничка слика и се наоѓа во Одделот за интензивна нега. Тој е поставен на респираторна поддршка бидејќи неговата состојба е критична. За разлика од него, останатите хоспитализирани пациенти се стабилни и се префрлени на лекување во Одделот за невроинфекции, изјави д-р Фадил Цана, директор на Клиниката за инфективни болести.

Со овој случај, вкупниот број на официјално регистрирани луѓе заболени од западнонилска треска во Македонија се искачи на осум.

Поврзани вести

Балкан  | 23.07.2026
Западнонилската треска повторно се шири низ Европа: Во Грција 21 случај, вирусот регистриран и во Македонија
Здравје  | 04.07.2026
Лабораториски потврдени два случаи на Западнонилска треска на Клиниката за инфективни болести
Здравје  | 18.01.2026
Грипот однесе уште една жртва, расте бројот на хоспитализирани