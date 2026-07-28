Дури 9 од 10 Европјани би ја напуштиле земјата во која живеат – еве каде би сакале да се преселат

Речиси половина од жителите на Франција, Германија, Италија и Обединетото Кралство очекуваат да живеат во друга земја во одреден момент од својот живот, според ново истражување спроведено на 2.000 возрасни лица.

Анкетата ја спроведе истражувачка агенција за дигиталната осигурителна компанија Feather, а резултатите покажуваат дека растечките трошоци за живот се главната причина зошто многумина размислуваат да се преселат во странство. Ова го изјавија 53 проценти од Британците, 48 проценти од Французите, 43 проценти од Германците и 32 проценти од Италијанците.

Испитани се 500 возрасни лица во секоја од четирите земји, а само еден од десет испитаници рекол дека дефинитивно не би сакал да се пресели во друга земја, објавува Euronews.

Иако омилените дестинации варираат од земја до земја, Шпанија се појави како најпосакуван избор меѓу испитаниците.

Канада и Шпанија се меѓу најпосакуваните дестинации

Британците и Италијанците најчесто ја избираат Шпанија како земја во која би сакале да живеат. 24 проценти од Британците и 20 проценти од Италијанците гласале за неа. Шпанија беше исто така втор најпопуларен избор меѓу Французите и Германците – ја избраа 16 проценти од Французите и 12 проценти од Германците.

Французите ја издвоија Канада како најпосакувана дестинација, која ја избраа 17 проценти од испитаниците, додека Италија беше на второ место со 14 проценти од гласовите.

Германците, од друга страна, генерално не планираат да се преселат далеку од дома. 17 проценти од нив ја избраа Австрија, додека Шпанија и Швајцарија го делеа второто место со по 12 проценти.

Британците се повеќе спремни да се преселат на другата страна од светот. Австралија ја избраа 19 проценти од испитаниците, Канада 15 проценти и Нов Зеланд 10 проценти.

Иако Дубаи често се споменува како една од најпопуларните дестинации за иселениците, само три проценти од Британците посочија дека размислуваат да се преселат таму. Авторите на истражувањето истакнуваат дека анкетата е спроведена кон крајот на јуни и веруваат дека резултатите веројатно биле под влијание на иранските напади врз Обединетите Арапски Емирати во текот на претходните месеци.

Како дел од истражувањето, компанијата Feather разговараше и со експертот за патувања Холи Рубенштајн, водителка на подкастот The Travel Diaries, која верува дека традиционалниот начин на живот на иселениците се менува.

„Новата верзија на тој вид живот е многу пофлексибилна. Луѓето поминуваат шест месеци на едно место, работат од далечина, пробуваат одреден начин на живот и воспоставуваат врски на голем број различни локации“, вели Рубенштајн.

Додава дека генерацијата Алфа (родени меѓу 2010 и 2024) ќе расте со работа од далечина и онлајн комуникација како нешто доста вообичаено.

„Нивната кариера, пријателства и идентитет повеќе нема да бидат врзани само за едно место“, заклучи таа.