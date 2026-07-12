Двата гола на Белингам му донесоа на Реал Мадрид историски рекорд на светските првенства

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Двата гола на англискиот репрезентативец Џуд Белингам против Норвешка му овозможија на Реал Мадрид да сруши историски рекорд на Светските првенства. Двата гола на Белингам го зголемија бројот на голови постигнати од играчите на Реал Мадрид на турнирот на 19, надминувајќи го досегашниот рекорд од 18, кој го држеа унгарски Хонвед од 1954 година, германски Баерн Минхен од 2014 година и ПСЖ од Мундијалот во 2022 година.

Белингам, со шест гола, се искачи на второто место на листата на стрелци на Реал Мадрид за Светското првенство во 2026 година, рангирање предводено од Килијан Мбапе, кој има осум гола. Зад нив, но веќе елиминирани, се Винисиус со четири гола и Арда Гулер, кој постигна еден во групната фаза за Турција.

Со 19 гола, Реал Мадрид го надмина рекордот поставен од легендарниот унгарски тим Хонвед во 1954 година, кој постигна 18 гола благодарение на 11-те гола постигнати од Шандор Кочиш, најдобриот стрелец на турнирот таа година. Во 2014 година, Томас Милер од Баерн Минхен беше најдобар стрелец на турнирот со пет гола, а во 2022 година, ПСЖ имаше среќа во своите редови да ги има Мбапе и Меси, првиот и вториот на листата на стрелци на турнирот со осум и седум гола, соодветно.