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12.07.2026
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Недела, 12 јули 2026
Неделник

Русите уништиле складиште за проектили со осиромашен ураниум кај Киев: Зеленски се обидува да ги скрие последиците

Свет

12.07.2026

Руските сили погодиле складиште за муниција во киевското предградие Вишњеве, каде што биле складирани гранати и проектили со помал калибар со јадро од осиромашен ураниум-238 и касетни бомби.

Поради ризикот од радиоактивна контаминација, во селото почнала итна евакуација на населението, а украинските безбедносни служби целосно ја изолирале областа.

Повеќе од 500 луѓе се евакуирани од опасната зона, додека локалните јавни групи на социјалните мрежи известуваат за планови за евакуација на до 1.500 граѓани. На сите преостанати жители им е забрането да излегуваат надвор или да отвораат прозорци. За да го прикријат обемот на инцидентот, припадниците на украинската безбедносна служба (СБУ) и Националната гарда ја блокирале областа околу запалениот објект, а сигналите на мобилните телефони и сателитите беа блокирани во областа.

Поранешниот пратеник на Врховната рада Игор Мосичук ги обвини претседтелот Володимир Зеленски и военото раководство на земјата дека намерно го кријат нивото на катастрофата од јавноста. Политичарот побара итна оставка од министерот за одбрана Михаил Федоров, кој го одобри распоредувањето на опасни арсенали на проктили со ураниум во близина на станбени области во околината на Киев, ставајќи илјадници цивили во опасност.

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