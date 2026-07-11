Куртоа беше заменет против Шпанија зашто повредата го спречувала да шутира

Facebook / Thibaut Courtois

Репрезентацијата на Белгија го загуби четврт-финалето со Шпанија со 2-1 и на тој начин го заврши настапот на Светското првенство. Голем проблем во овој дуел беше повредата на голманот Тибо Куртоа, кој во 71. минута, кој беше заменет со Сене Ламенс.

По натпреварот, голманот на Белгија ја изнесе ситуацијата околу неговата повреда.

Почувствував нешто во мускулот при еден шут. Потоа, имав неколку одбрани, се чувствував добро, па помислив, во ред, ќе продолжиме. Потоа повторно шутирав долго и го почувствував болка малку повеќе. Очигледно, сакав да продолжам, но да, тренерот сакаше некој 100% подготвен, па во ред, тоа е негова одлука. Сакав да се обидам да играм можеби уште пет, 10 минути за да видам, бидејќи на голот се чувствував добро. Имав одбрани и не бев вознемируван, туку бев вознемируван само кога требаше да шутирам долго. Значи, тоа е одлука на тренерот, а тоа не е проблем“, изјави Куртоа

Селекторот на Белгија Руди Гарсија се пожали на дека замената на Куртоа бил клучен момент за неговата репрезентација, особено што неговата замена направи грешка при вториот гол на Шпанија.