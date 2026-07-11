Стојаноски: Преку ребаланс на буџет се реализираат капитални проекти и се подобрува животниот стандард

Пратеникот од редовите на ВМРО-ДПМНЕ, Бојан Стојаноски, во гостување во емисијата „Трилинг“ на 24 ТВ посочи дека за првпат во ребалансот на буџет се покачуваат средствата за капитални проекти за 14%, се со цел, како што кажа, зголемување на животниот стандард.

За првпат во историјата од кога Република Македонија е независна во ребалансот се покачуваат средствата за капитални проекти за 14%. Ние ја кажавме нашата економска филозофија веќе кога ја составивме владата дека ќе се базира на три работи. Реализација на капитални проекти, повисок животен стандард и привлекување на странски директни инвестиции и ребалансот оди директно во насока на почитување на овие три нешта коишто сега ги споменав“, рече Стојаноски.

Тој додаде дека во изминатите седум квартали забележан е раст од 3%, потенцирајќи дека економските политики даваат резултати.