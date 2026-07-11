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Стојаноски: Преку ребаланс на буџет се реализираат капитални проекти и се подобрува животниот стандард

Македонија

11.07.2026

Пратеникот од редовите на ВМРО-ДПМНЕ, Бојан Стојаноски, во гостување во емисијата „Трилинг“ на 24 ТВ посочи дека за првпат во ребалансот на буџет се покачуваат средствата за капитални проекти за  14%, се со цел, како што кажа, зголемување на животниот стандард.

За првпат во историјата од кога Република Македонија е независна во ребалансот се покачуваат средствата за капитални проекти за 14%. Ние ја кажавме нашата економска филозофија веќе кога ја составивме владата дека ќе се базира на три работи. Реализација на капитални проекти, повисок животен стандард и привлекување на странски директни инвестиции и ребалансот оди директно во насока на почитување на овие три нешта коишто сега ги споменав“, рече Стојаноски. 

Тој додаде дека во изминатите седум квартали забележан е раст од 3%, потенцирајќи дека економските политики даваат резултати.

Ако ја видите вие нашата економска филозофија во изминатите седум квартали и растот од 3% како и она кое што го кажува ММФ укажува дека нашата економска филозофија е успешна и токму затоа ние сакаме дополнително да го зголемиме бустот кон градежништвото и кон личната и приватната потрошувачка, како и поддршката кон стопанството бидејќи ако ги видите бројките во Државниот завод за статистика ќе видите дека овие контрибутори се главни и се драјвер на нашиот економски раст“, заврши Стојаноски.

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