22.01.2026
Република Најнови вести
Четврток, 22 јануари 2026
Неделник

Албанија го ратификуваше договорот за пристапување кон Одборот за мир

Балкан

22.01.2026

andris-gangis-on-unsplash

Албанското собрание попладнево со 110 гласови „за“, еден воздржан и без гласови „против“ го ратификуваше пристапниот договор на Република Албанија, претставувана од премиерот Еди Рама, во Одборот за мир, инициран од американскиот претседател Доналд Трамп.

Во бурната расправа, покрај другото беше отфрлен амандманот предложен од опозициските пратеници, да се избрише името на Рама со 79 гласови против, 30 „за“ и без воздржани.

Опозицијата бараше во Одборот за мир земјата да ја претставува шефот на државата, Бајрам Бегај.

Во меѓувреме, претседателот Бајрам Бегај го овласти премиерот Рама да го потпише договорот за Одборот за мир.

Ја однесовме Албанија, посветена на мирот, на врвот на ОБСЕ и на масата на Советот за безбедност на Обединетите нации, каде со гордост и чест ги поставивме албанското знаме и нација#, изјави меѓу другото Рама.

Тој покрај другото одговори и на прашањето зошто не е во Давос. Според него не заминал на Форумот во Давос бидејќи имал планирана средба со Иванка Трамп, ќерката на американскиот претседател, која со сопругот се прогласени за стратешки инвеститори во Албанија.

Претседателот на парламентот, Нико Пелеши, во објава на Фејсбук оценува дека учеството на Албанија во Одборот за мир е „јасна посветеност на земјата во  соработката и придонесот кон глобалниот мир и безбедност”. 

