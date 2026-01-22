 Skip to main content
22.01.2026
Четврток, 22 јануари 2026
Трамп по средбата со Зеленски: Војната во Украина мора да запре

Свет

22.01.2026

Американскиот претседател Доналд Трамп по денешните разговори со својот украински колега Володимир Зеленски во Давос изјави дека неговата порака е дека „војната во Украина мора да запре“.

Трамп ги оцени разговорите со Зеленски како „добри“, но не откри детали за нивната содржина. Средбата, која траеше околу еден час, доаѓа по неколкунеделна интензивна дипломатија во која Киев се соочува со притисок од Вашингтон за постигнување мир.

Мислам дека средбата со претседателот Зеленски беше добра. Ова е долг процес“, изјави Трамп, додавајќи дека американски пратеници се очекува подоцна денеска да пристигнат во Москва.

Претходно неделава, Зеленски најави дека ќе отпатува во Давос само доколку потпише договори за американски безбедносни гаранции и финансирање за повоена обнова, но по денешната средба нема јасни знаци за таков пробив. Украина во моментов се соочува и со тешка енергетска криза поради руските напади врз инфраструктурата.

Специјалниот американски пратеник Стив Виткоф изјави дека е постигнат голем напредок. Виткоф, заедно со зетот на Трамп, Џаред Кушнер, денеска треба да се сретне со Путин во Москва за да разговараат за можен план за прекин на војната. 

