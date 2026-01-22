 Skip to main content
22.01.2026
Република Најнови вести
Четврток, 22 јануари 2026
Неделник

Претседателката Санду: Мнозинството граѓани на Молдавија не прифаќаат обединување со Романија

Свет

22.01.2026

Facebook / Maia Sandu

Претседателката на Молдавија, Маја Санду, соопшти дека во земјата не постои мнозинска поддршка за идејата за обединување со Романија.

Повикувајќи се на последните анкети од септември 2025 година, Санду појасни дека речиси 46 отсто од граѓаните би гласале против обединување на евентуален референдум, додека 33 отсто би биле „за“.

Ние сме демократска земја и строго ја следиме волјата на граѓаните“, изјави Санду, додавајќи дека нејзин приоритет е мирот и безбедноста на земјата.

Иако претседателката претходно во интервју за британски медиуми изјави дека таа лично би гласала за обединување, нагласи дека најреален пат за обезбедување на иднината на Молдавија е нејзината интеграција во Европската Унија, проект кој ужива широка граѓанска поддршка.

Поврзани вести

Ракомет  | 20.01.2026
Гол на Костески во последната секунда и победа на Македонија против Романија на ЕП
Ракомет  | 20.01.2026
Македонија води 13-9 против Романија по првите 30 минути
Ракомет  | 20.01.2026
Натпреварот против Романија за нас е цреша на тортата на ова ЕП, вели министерот за спорт Ристовски
﻿