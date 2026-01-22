На Винисиус не му се оди од Мадрид

Бразилскиот фудбалер на Реал, Винисиус Жуниор, изрази желба да остане во мадридскиот клуб долгорочно. Договорот на 25-годишникот со „Лос Бланкос“ важи до летото 2027 година.

Претходно, „Indykaila News“ објави дека клубот од Саудиска Арабија доставил понуда од приближно 230 милиони евра до Реал Мадрид за Бразилецот, но „Кралскиот клуб“ ја информирал заинтересираната страна дека играчот нема да биде продаден во зимскиот преоден рок.

Сакам да останам тука долго време. Се зборува многу за мојот договор бидејќи сум во последната година од него. Не сме загрижени за тоа, изјави Винисиус за „TNT Brasil“.

Тој го нагласи својот доверлив однос со претседателот на клубот, Флорентино Перез.

Му верувам на Перез, а и тој ми верува мене. Имаме многу добри односи и ќе средиме сè кога ќе дојде вистинското време. Нема брзање, додаде фудбалерот.

Винисиус игра за Реал Мадрид од 2018 година. Во тој период, тој освои три титули во шпанското првенство и две титули во Лигата на шампионите. Оваа сезона, напаѓачот одигра 30 натпревари за мадридскиот клуб во сите натпреварувања, постигнувајќи седум гола и 11 асистенции