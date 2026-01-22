Парична награда за првороденото бебе во Македонска Каменица во 2026 година

Со голема радост и искрени емоции, градоначалничката на Македонска Каменица, Соња Стаменкова оствари средба со таткото на првороденото дете во општината во новата 2026 година. Како знак на внимание и поддршка кон семејството, Општина Македонска Каменица додели парична награда.

На 4 јануари 2026 година се роди малата Јана, која претставува симбол на нов почеток, надеж и иднина за локалната заедница. Општина Македонска Каменица како знак на внимание и поддршка кон семејството, денес попладне на средбата со нејзиниот татко му додели парична награда во износ од 30.000 денари“, информираше Стаменкова.

Таа упати искрени честитки и најубави желби за здравје, љубов и безгрижно детство на новороденчето, а на родителите им посака многу среќни моменти и сила во најубавата животна улога – родителството.