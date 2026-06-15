Николоски: Карго железничкиот превоз на Коридор 10 ни е приоритет, oд есен започнуваме со брзата пруга

Карго железничкиот превоз на Коридор 10 ни е приоритет и сите политики и мерки што ги работиме се однесуваат да го подигнеме карго сообраќајот и да ја вратиме стратешката позиција на Македонија во железничкиот транспорт, истакна заменик претседателот на Владата и министер за транспорт, Александар Николоски во интервју за ТВ Сител.

Тој потенцира дека во првите месеци во годината, железничкиот транспорт бележи силен раст од 23 %.

Гледате дека инвестиравме многу и гледате дека тоа ни е главен приоритет во моментов. Бев информиран од директорот на ЈП Железница Транспорт дека во првите три месеци од оваа година растот во карго делот е 23 % во роба и 18% во финансии, тоа е одлична бројка. А исто така денес бев информиран и од директорот на МЖ Инфраструктура, Ивановски, дека најдоцна следниот викенд веќе ќе биде оперативна онаа линија која што оди од Драчево до Миладиновци, тоа е практично обиколница на Скопје, карго обиколница, со цел карго возовите веќе да не влегуваат во Скопје. Тоа е добро од три причини. Прво, за да се намали загаденоста во Скопје. Второ, ова е целосно електрифицирана линија и ќе возат само електрични локомотиви. Трето, сериозно се крати патот кога се патува кон Србија, Унгарија, Австрија и така натаму, така што од следниот викенд имаме уште една можност за посилен карго сообраќај. Ако на тоа се додаде дека заедно со ЕБОР се води постапка на купување на карго локомотиви, мислам дека е јасна приказната, истакна Николоски.

Заменик претседателот на Владата во интервјуто потенцира дека Македонија ја има гeостратешката позиција и само со изградба на брзата пруга, земјата ќе ја врати стратешката позиција на главна транспортна рута на Балканот.