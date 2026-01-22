Милатовиќ: Црна Гора го почитува правото на граѓаните на Гренланд на самоопределување и нивната одлука да бидат дел од Данска

Претседателот на Црна Гора, Јаков Милатовиќ, порача дека Црна Гора го почитува правото на граѓаните на Гренланд на самоопределување, како и нивната одлука да бидат дел од Данска

Очекувам Владата на Црна Гора да заземе јасни и конзистентни ставови за ова и други важни геополитички прашања“, рече претседателот на Црна Гора

Ваквата изјава на Милатовиќ доаѓа во врме на спротивставени ставови меѓу Соединетите Американски Држави и земјите од Европската Унија во врска со статусот на Гренланд. Тоа несогласување е еден од најголемите предизвици со кои се соочува НАТО од неговото основање, првенствено поради неговиот внатрешен карактер.