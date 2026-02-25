Бил Гејтс се извинува за контактите со Епстин

Бил Гејтс „презеде одговорност за своите постапки“ во врска со неговата врска со Џефри Епстин на состанок со вработените во Фондацијата Гејтс, изјави портпарол на добротворната организација за Ројтерс.

Документите објавени од Министерството за правда на САД откриваат дека Гејтс и Епстин се сретнале неколку пати по ослободувањето на покојниот американски финансиер од затвор за да разговараат за проширување на добротворните активности на основачот на „Мајкрософт“.

Според извештајот на Волстрит Џурнал, Гејтс им рекол на вработените дека било „огромна грешка“ што поминал време со Епстин и ги довел раководителите на Фондацијата во контакт со финансиерот.

„Им се извинувам на другите луѓе вклучени во ова за грешката што ја направив“, рече тој, според весникот, повторувајќи дека „не сум направил ништо нелегално “.

Гејтс претходно изјави дека неговиот однос со Епстин бил ограничен на дискусии поврзани со филантропија и дека било грешка што се сретнале со него.

Весникот додаде дека Гејтс признал дека имал две врски со жени од Русија, што Епстин подоцна ги открил. Сепак, се истакнува дека овие две жени не биле меѓу жртвите на педофилот.

„Не направив ништо нелегално, ниту видов нешто нелегално“, наводно им рекол Гејтс на вработените во фондацијата, според извештајот.

Документите објавени од министерството, исто така, вклучуваат фотографии од основачот на „Мајкрософт“ како позира со жени.

Според весникот, Гејтс им рекол на вработените во фондацијата дека Епстин го замолил да ги направи овие фотографии со асистентите на американскиот финансиер по нивните состаноци.

„Да бидам јасен, никогаш не поминав време со жртви, со жените што го опкружуваа“, додаде Гејтс.

Порано овој месец, Фондацијата Гејтс појасни дека не направила никакви финансиски трансакции со Епстин, ниту пак некогаш го ангажирала за нешто.

Самиот Гејтс, откако досиејата беа објавени, го откажа и својот закажан говор на Самитот за влијанието на вештачката интелигенција во Индија.