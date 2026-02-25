Зеленски: Украински и американски претставници ќе се сретнат за повоената обнова на земјата

Украинските преговарачи ќе се сретнат со американски претставници во четврток за да разговараат за „пакетот за просперитет“ и повоената обнова на земјата, изјави во среда претседателот Володимир Зеленски.

За време на утрешниот состанок со американските претставници Стив Виткоф и Џаред Кушнер, секретарот на NSDC, Рустем Умеров, ќе разговара за пакетот за закрепнување на Украина, подготовките за претстојниот трилатерален состанок и деталите за размена на затвореници.

Ова го објави претседателот Володимир Зеленски на новинарите, според дописникот на Укринформ.

„Тукушто разговарав со Рустем Умеров. Утре тој ќе се сретне со американските преговарачи Виткоф и Кушнер. Умеров ќе биде и со министерот за економија за прв пат. Тоа ќе биде билатерален состанок со американската страна. Првото прашање е Пакетот за просперитет, односно пакетот за закрепнување на Украина. Тие ќе разговараат за деталите“, рече претседателот.

Тој додаде дека фокусот ќе биде и на подготовките за трилатералниот состанок, кој, како што рече, може да се одржи на почетокот на март.

„Третата е задачата што му ја поставив на Умеров: Тој ќе ги разгледа деталите за размената. Се надеваме на позитивен исход на овој хуманитарен пат“, рече Зеленски.

Како што објави Укринформ, по разговорите во Женева на 17 и 18 февруари, претседателот Володимир Зеленски рече дека следната рунда мировни преговори треба да се одржи во рок од 10 дена во Женева.