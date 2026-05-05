Трамп: Тие губат територија, ситуацијата на фронтот и покрај западната воена помош не се развива во корист на Киев

„Тие губат територија“, рече Трамп, осврнувајќи се на Украина, и посочи дека ситуацијата на фронтот, и покрај западната воена помош, не се развива во корист на Киев.

Американскиот претседател Доналд Трамп изјави дека украинскиот претседател Володимир Зеленски е лукав човек, но во исто време оцени дека Украина продолжува да ја губи контролата врз територијата во конфликтот со Русија.

Во интервју за „Салем њуз ченел“, кога беше прашан за неговиот став кон Зеленски, Трамп рече дека украинскиот лидер е лукав, нагласувајќи дека САД сакаат да постигнат мирно решение за војната во Украина.

Според агенцијата Тас, американскиот претседател додаде дека Киев продолжува да спроведува борбени операции благодарение на испораките на американско оружје преку земјите од НАТО.

„Тие губат територија“, рече Трамп, осврнувајќи се на Украина, и посочи дека ситуацијата на фронтот, и покрај западната воена помош, не се развива во корист на Киев.

Во друг извештај за истото интервју се наведува дека Трамп повторил дека Вашингтон продава оружје на НАТО, додека европските членки потоа го предаваат на Украина.

Американскиот претседател постојано нагласува дека приоритет на неговата администрација е дипломатско решение, додека Киев вели дека Украина нема да прифати услови што би значеле отстапување од територија.

Рускиот претседателски помошник Јуриј Ушаков претходно изјави, по телефонскиот разговор меѓу Владимир Путин и Доналд Трамп, дека двајцата лидери разговарале и за Украина, вклучително и за можноста за краткорочен прекин на огнот по повод 9 мај.

Според извештајот на АП, Киев побарал дополнителни појаснувања за тој предлог, при што Зеленски оценил дека Украина бара потрајно примирје, а не само краткорочна пауза во борбите.