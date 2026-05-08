Tрамп стигна да се бави и со вонземјани: Објави десетици декласифицирани документи за НЛО

Американскиот претседател Доналд Трамп и министерот за одбрана Пит Хегсет денеска објавија десетици декласифицирани документи за неидентификувани летечки објекти (НЛО) и вонземски живот, во обид да им обезбедат на американските граѓани, како што нарекоа „невидена транспарентност“.

Министерството за одбрана на САД најави дека долго бараните документи и фотографии од „неидентификувани аномални феномени“ ќе бидат објавени во повеќе продолженија како што напредува процесот на декласификација.

Помеѓу приближно 170-те досиеја е фотографија од „неидентификуван феномен“ направена од површината на Месечината за време на лунарната мисија Аполо 12 во 1969 година и транскрипт од екипажот на Аполо 17 во кој се опишани неидентификувани објекти видени од Месечината во 1972 година.

Овие досиеја, скриени зад класифицирани информации, долго време поттикнуваа легитимни шпекулации и време е американскиот народ самиот да се увери, истакна Хегсет.

Објавувањето на записите веројатно ќе предизвика нова дебата за владини тајни и можното постоење на живот во вселената.

– Иако претходните администрации не беа транспарентни по ова прашање, со овие нови документи и видеа, луѓето можат сами да проценат: „ШТО, ПО ЃАВОЛИТЕ, СЕ СЛУЧУВА? Забавувајте се и уживајте! – истакна Трамп.

Објавувањето на документите го поздравија американските претставници Тим Бурчет и Ана Паулина Луна, двајцата застапници на декласификацијата на досиејата за НЛО.