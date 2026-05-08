Пред точно 81 година Германија потпиша безусловна капитулација во Втората светска војна

На 8 мај 1945 година, e потпишан документ со кој се одбележа победата на советскиот народ во Големата патриотска војна од 1941-1945 година и завршувањето на Втората светска војна во Европа.

На 8 мај 1945 година, во 22:00 часот по средноевропско време (24:00 часот по московско време), претставници на Врховната команда на Советскиот Сојуз, предводени од маршалот Георги Жуков, и Врховната команда на Сојузниците влегоа во салата каде што требаше да се одржи церемонијата на потпишување.

Документот за безусловна капитулација беше составен во девет примероци (по три за секоја страна – на руски, англиски и германски јазик). Од германска страна, документот го потпишаа началникот на Врховната команда на Вермахтот, фелдмаршал Вилхелм Кајтел, претставникот на Луфтвафе (Воздухопловните сили), генерал-потполковник Ханс Штумпф и претставникот на Кригсмаринската морнарица (Криегсмарине), адмиралот Ханс фон Фридебург.

Маршалот Георги Жуков и заменик-командантот на Сојузничките експедициски сили, маршалот Артур Тедер (Велика Британија), го прифатија безусловното предавање. Генералот Карл Шпац (САД) и генералот Жан де Латр де Тасињи (Франција) потпишаа како сведоци.

Документот наведуваше дека и англискиот и рускиот текст се автентични. Една копија од актот веднаш му беше предадена на Кајтел. Друга автентична копија од актот беше доставена со авион до Врховниот штаб на Црвената армија наутро на 9 мај.

Целосната копија (т.е. на три јазика) од Актот за воено предавање на Германија, како и автентичниот документ со потпис на Дениц со кој се потврдува овластувањето на Кајтел, Фридебург и Штумпф, се чуваат во Архивата на меѓународни договори на Архивата за надворешна политика на Руската Федерација. Друга автентична копија од актот се наоѓа во Вашингтон во Националниот архив на САД.

Постапката за потпишување на капитулацијата заврши на 8 мај во 22:43 часот по централноевропско време, што одговара на 0:43 часот по московско време на 9 мај.

9 мај е официјален Ден на победата во СССР и Русија.