13.04.2026
Трамп до папата Лео: Треба да се фокусира на својата улога, наместо да се меша во политички прашања

Актуелниот американски претседател Доналд Трамп упати остри критики кон папата Лео, реагирајќи на негови изјави поврзани со актуелни глобални случувања.

Во својата реакција, Трамп директно го нападнал папата, при што порачал дека тој „треба да се фокусира“ на својата улога, наместо да се меша во политички прашања.

Од друга страна, папата Лео во своите обраќања нагласил дека е неопходно да се бара излез од кризите и да се намали насилството, повикувајќи на мир и решавање на конфликтите.

Оваа размена на пораки претставува уште еден пример за судир на ставови меѓу политички и религиозни лидери околу глобалните прашања.

Поврзани вести

Свет  | 30.03.2026
Според Трамп никој во историјата не ја заслужува Нобеловата награда за мир повеќе од него
Свет  | 28.03.2026
Вербална војна меѓу Вашингтон и Берлин: Трамп му одговори на германскиот канцелар Мерц
Свет  | 28.03.2026
Трамп со понижувачки коментар за саудискиот принц: Не мислеше дека ќе ми го бакне задникот