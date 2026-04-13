Трамп до папата Лео: Треба да се фокусира на својата улога, наместо да се меша во политички прашања

Актуелниот американски претседател Доналд Трамп упати остри критики кон папата Лео, реагирајќи на негови изјави поврзани со актуелни глобални случувања.

Во својата реакција, Трамп директно го нападнал папата, при што порачал дека тој „треба да се фокусира“ на својата улога, наместо да се меша во политички прашања.

Од друга страна, папата Лео во своите обраќања нагласил дека е неопходно да се бара излез од кризите и да се намали насилството, повикувајќи на мир и решавање на конфликтите.

Оваа размена на пораки претставува уште еден пример за судир на ставови меѓу политички и религиозни лидери околу глобалните прашања.