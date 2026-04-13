Две лица грабнале 21-годишник и му се заканувале со пиштол

Две лица од демиркаписко киднапирале 21-годишно момче и му се заканувале со пиштол и остар предмет.

– Вчера во 16:45 и 18:40 часот, полициски службеници од ОВР Неготино ги лишија од слобода Б.М.(37) и Ќ.С.(30), двајцата од село Корешница, демиркаписко, постапувајќи по претходна пријава дека тие со патничко возило „мерцедес“ со демиркаписки регистарски ознаки, противправно лишиле од слобода 21-годишник од Неготино, му се заканувале со пиштол и остар предмет, по што го однеле на непозната локација и физички го нападнале, соопштија од полицијата.

Пиштолот и останати предмети биле пронајдени и одземени, а за настанот бил известен јавен обвинител.