13.04.2026
Понеделник, 13 април 2026
Тајната е во бавното печење: Јагнешкото се топи во уста

Кујнски тефтер

13.04.2026

Бавно печеното јагнешко во рерна со ароматични зачини, свежи билки и богат доматен сос создава јадење што е истовремено традиционално и модерно.

Месото станува неверојатно меко – буквално се одвојува од коската, додека зеленчукот впива длабоки вкусови и ароми.

Потребни состојки

За јагнешкото:
• 4 парчиња јагнешки потколеници
• 30 мл маслиново масло
• 30 мл сок од лимон
• 1 лажичка сол
• 1 лажичка црн пипер
• 1 лажичка сув лук
• 1 лажичка сув кромид
• 1 лажичка црвена пипер
• 1 лажичка суво оригано или мајчина душица

За зеленчукот:
• 1 кромид (околу 200 г)
• 2 домати (околу 300 г)
• 400 г компири
• 100 г моркови
• 100 г пиперки
• 15 г лук
• НМД

За сосот:
• 30 г доматно пире
• 1 лажичка булјон
• 240 мл вода
• 30 г путер

Дополнително:
• 3–4 гранчиња свеж рузмарин
• свеж магдонос или коријандер за сервирање

Постапка

1. Маринирање на јагнешкото

Во длабок сад измешајте маслиново масло, сок од лимон, сол, црн пипер, сув лук, сув кромид, црвена пипер и мајчина душица.

Додајте го месото и убаво премачкајте го од сите страни.
Оставете го во фрижидер најмалку 30 минути (или преку ноќ за поинтензивен вкус).

2. Подготовка на зеленчукот

Исечете ги кромидот, доматите, компирите, морковите и пиперките на покрупни парчиња.
Додајте го лукот и зачинете со сол, црн пипер и црвена пипер.
Измешајте додека зачините рамномерно се распределат.

3. Редење во тенџере / сад за печење

Во огноотпорно тенџере распоредете го зеленчукот.
Одозгора додајте парчиња путер.
Ставете ги јагнешките потколеници врз зеленчукот.
Додајте гранчиња рузмарин и дополнителен лук околу месото.

4. Подготовка на сосот

Во сад измешајте доматно пире, булјон и вода.
Сипете ја течноста рамномерно врз месото и зеленчукот.

5. Печење

Покријте со хартија за печење и алуминиумска фолија.
Печете во загреана рерна на 200°C околу 2 часа, додека месото не стане меко и сочно.

6. Сервирање

Послужете топло, наросено со свеж магдонос.
Одлично оди со ориз, домашен леб или салата.

 Совети за совршен резултат

• За врвен вкус, маринирајте го месото преку ноќ
• Користете свежи билки – тие прават огромна разлика
• Ако сакате покрцкава коричка, откријте го садот последните 15 минути
• Ова јадење е идеално и за meal prep или замрзнување