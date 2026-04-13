Тајната е во бавното печење: Јагнешкото се топи во уста

Бавно печеното јагнешко во рерна со ароматични зачини, свежи билки и богат доматен сос создава јадење што е истовремено традиционално и модерно.

Месото станува неверојатно меко – буквално се одвојува од коската, додека зеленчукот впива длабоки вкусови и ароми.

Потребни состојки

За јагнешкото:

• 4 парчиња јагнешки потколеници

• 30 мл маслиново масло

• 30 мл сок од лимон

• 1 лажичка сол

• 1 лажичка црн пипер

• 1 лажичка сув лук

• 1 лажичка сув кромид

• 1 лажичка црвена пипер

• 1 лажичка суво оригано или мајчина душица

За зеленчукот:

• 1 кромид (околу 200 г)

• 2 домати (околу 300 г)

• 400 г компири

• 100 г моркови

• 100 г пиперки

• 15 г лук

• НМД

За сосот:

• 30 г доматно пире

• 1 лажичка булјон

• 240 мл вода

• 30 г путер

Дополнително:

• 3–4 гранчиња свеж рузмарин

• свеж магдонос или коријандер за сервирање

Постапка

1. Маринирање на јагнешкото

Во длабок сад измешајте маслиново масло, сок од лимон, сол, црн пипер, сув лук, сув кромид, црвена пипер и мајчина душица.

Додајте го месото и убаво премачкајте го од сите страни.

Оставете го во фрижидер најмалку 30 минути (или преку ноќ за поинтензивен вкус).

2. Подготовка на зеленчукот

Исечете ги кромидот, доматите, компирите, морковите и пиперките на покрупни парчиња.

Додајте го лукот и зачинете со сол, црн пипер и црвена пипер.

Измешајте додека зачините рамномерно се распределат.

3. Редење во тенџере / сад за печење

Во огноотпорно тенџере распоредете го зеленчукот.

Одозгора додајте парчиња путер.

Ставете ги јагнешките потколеници врз зеленчукот.

Додајте гранчиња рузмарин и дополнителен лук околу месото.

4. Подготовка на сосот

Во сад измешајте доматно пире, булјон и вода.

Сипете ја течноста рамномерно врз месото и зеленчукот.

5. Печење

Покријте со хартија за печење и алуминиумска фолија.

Печете во загреана рерна на 200°C околу 2 часа, додека месото не стане меко и сочно.

6. Сервирање

Послужете топло, наросено со свеж магдонос.

Одлично оди со ориз, домашен леб или салата.

Совети за совршен резултат

• За врвен вкус, маринирајте го месото преку ноќ

• Користете свежи билки – тие прават огромна разлика

• Ако сакате покрцкава коричка, откријте го садот последните 15 минути

• Ова јадење е идеално и за meal prep или замрзнување