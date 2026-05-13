За Трамп Венецуела е „51-ва американска држава“

Американскиот претседател, Доналд Трамп, објави на својата социјална мрежа Truth Social визуелна содржина во форма на мапа на која Венецуела е прикажана како дел од САД, со натпис „51-ва држава“.

Објавената слика ја прикажува територијата на Венецуела исполнета со боите на американското знаме.

Вршителката на должноста претседателка на Венецуела, Делси Родригез, пред два дена изјави дека нејзината земја не планира да стане 51-ва земја на САД, по информациите дека американскиот претседател Доналд Трамп размислува за таков чекор.

„Ќе продолжиме да го браниме нашиот интегритет и суверенитет, нашата независност и нашата историја“, рече Родригез, која ја презеде власта во јануари по американската воена операција со која беше соборен тогашниот претседател Николас Мадуро, пренесуваат американските медиуми.