 Skip to main content
05.05.2026
Република Најнови вести
Вторник, 5 мај 2026
Неделник

Известувачот на ОН Албанезе во Грција: Израел нема право на одбрана, но Хамас може да напаѓа непречено

Балкан

05.05.2026

,Специјалниот известувач на Обединетите нации Франческа Албанезе ја посети Грција  и упати бројни навреди кон Израел и неговата политика кон Палестина. Според неа, Израел нема право на одбрана, но Хамас може да напаѓа непречено, а оти не се случиле сите силувања за кои беа обвинети Палестинци дека ги сториле.

Мислам дека го избравте[сојузот со Израел за да обезбедите заштита од вашите „вечни непријатели“. Всушност, Израел, те избра тебе и ќе ги искористи твоите стравови и несигурности – затоа што тоа го прави. Доколку Газа беше место на злосторство, таа ќе ги имаше отпечатоците од сите нас,изјави Албанезе.

Извор Rosa.gr

Поврзани вести

Свет  | 03.05.2026
Израел го продолжи притворот на шпанскиот и бразилскиот активист од флотилата за Газа
Свет  | 01.05.2026
Израел тајно им доставил на ОАЕ ласерски систем за борба против иранските дронови
Свет  | 30.04.2026
Израел негира дека Нетанјаху планира да го посети Трамп