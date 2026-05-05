Известувачот на ОН Албанезе во Грција: Израел нема право на одбрана, но Хамас може да напаѓа непречено

,Специјалниот известувач на Обединетите нации Франческа Албанезе ја посети Грција и упати бројни навреди кон Израел и неговата политика кон Палестина. Според неа, Израел нема право на одбрана, но Хамас може да напаѓа непречено, а оти не се случиле сите силувања за кои беа обвинети Палестинци дека ги сториле.

Мислам дека го избравте[сојузот со Израел за да обезбедите заштита од вашите „вечни непријатели“. Всушност, Израел, те избра тебе и ќе ги искористи твоите стравови и несигурности – затоа што тоа го прави. Доколку Газа беше место на злосторство, таа ќе ги имаше отпечатоците од сите нас,изјави Албанезе.

