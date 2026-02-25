За каснење на тренинг во Барселона казната е 40.000 евра

Тренерот на Барселона, Ханс-Дитер Флик, го промени системот на казни за играчите кои ја прекршуваат дисциплината. Играчите сега подлежат на парични казни за доцнење на тренинзите и тимските настани, наместо на суспензии на натпреварите, како што беше случај претходно.

Во шпанската ТВ емисија „Ел Хормигеро“, играчот од средниот ред Педри и напаѓачот Феран Торес зборуваа за промените на тренерот.

– Малку го променивме правилото за точност. Ако доцните, плаќате казна, рече Педри.

Торес појасни дека казната може да достигне 40.000 евра. Играчите, исто така, забележаа дека тренерот не се меша во неформалниот живот на тимот и не се меша во видеата на „TikTok“ или танцувањето во соблекувалната.

Според медиумските извештаи, за време на неговата прва година во Барселона, Флик вовел спортски санкции во форма на суспензии на натпреварите. На пример, Жил Кунде бил ставен на клупата поради доцнење на разговорот пред натпреварот со Алавес.

По 25 натпревари во шпанската Ла лига 2025/26, Барселона е на врвот на табелата со 61