 Skip to main content
07.06.2026
Република Најнови вести
Недела, 7 јуни 2026
Неделник

Пукање на фестивал во САД, најмалку 12 ранети

Свет

07.06.2026

Matt Popovich on Unsplash

Најмалку 12 лица се повредени во пукање на фестивалот Олд Вест Енд во Толедо, Охајо. Инцидентот се случил синоќа, околу 23 часот по локално време, кога полицијата им помагала на посетителите да се разотидат по завршувањето на настанот.

Според полицискиот извештај, десет лица се здобиле со прострелни рани, а уште две се повредени додека бегале од местото на настанот. Возраста на повредените се движи од 16 до 51 година.

Двајца од повредените лица е во критична состојба. Фестивалот „Олд Вест Енд“ е еден од најголемите во регионот, а годинава го прослави својот 51-годишен јубилеј.
Заега нема приведени, соопшти полицијата.

Поврзани вести

Свет  | 07.06.2026
САД соборија два ирански еднонасочни дрона над Ормускиот теснина
Свет  | 06.06.2026
Прво јавно појавување на поранешниот кубански претседател Раул Кастро, по обвиненијата од САД
Хроника  | 06.06.2026
Лишен од слобода маж од скопско, кој пукал кон соселанец и му нанел повреда