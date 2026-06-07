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Кина: Почнавме специјална поморска операција во близина на Тајван

Свет

07.06.2026

Кина објави дека почнала „специјална поморска операција“ источно од Тајван, дополнително заострувајќи го својот одговор на неодамнешниот договор меѓу Јапонија и Филипините. Тие две земји, имено, планираат да започнат преговори за поморските граници во таа област и подлабоко да ги поврзат своите одбранбени сили, јави Блумберг.

Кинеското Министерство за транспорт организираше „специјална операција за спроведување на поморскиот сообраќај“ , јави Синхуа. Според истиот извештај, целта на тој потег е да се спроведе „поморската административна надлежност“ на Кина и да се заштитат националните интереси.

Потегот на официјален Пекинг претставува силна ескалација и директен одговор на најавата на Токио и Манила дека ќе седнат за да ги решат граничните спорови. Тие разговори се однесуваат на води источно од Тајван, самоуправна демократија што Пекинг ја смета за своја територија. Споменатата област, исто така, се преклопува со ексклузивните економски зони на кои Кина полага право.

Извор: МИА

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