33 години без Дражен: Легендата која никогаш не замина

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На денешен ден, пред 33 години, спортскиот свет остана без еден од најголемите кошаркари на сите времиња. Во сообраќајна несреќа на автопат во Германија, на само 28 години згасна животот на Дражен Петровиќ – човекот кој ја претвори кошарката во уметност, а упорноста во легенда.

Три децении подоцна, бројките и трофеите сè уште сведочат за неговата големина, но тие не можат целосно да ја раскажат приказната за момчето од Шибеник кое со неверојатна посветеност го освои светот. Дражен не беше само врвен кошаркар. Тој беше симбол на страста, дисциплината и вербата дека со работа може да се поместат границите на можното.

Неговите натпревари беа повеќе од спорт. Секој шут, секој поен и секоја победа носеа емоција што ги оставаше навивачите без здив. Во времето кога европските кошаркари сè уште се бореа за признание во НБА, Дражен го отвори патот за генерациите што дојдоа по него, покажувајќи дека талентот од овие простори може да се носи рамо до рамо со најголемите.

Смртта го запре неговиот живот, но не и неговата приказна. Таа продолжува да живее во спомените на милиони љубители на кошарката, во снимките од неговите магични партии и во инспирацијата што им ја остава на младите спортисти.

По 33 години, болката поради неговото прерано заминување не избледува, но уште посилно останува чувството на восхит. Зашто ретки се спортистите кои стануваат шампиони. Уште поретки се оние кои стануваат легенди.

А Дражен Петровиќ одамна е повеќе од легенда – тој е вечност во кошарката.