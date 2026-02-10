Деветгодишно девојче – жртва на педофилската мрежа на Епстин

Едно тогаш деветгодишно девојче стана жртва на мрежата за сексуална експлоатација на Џефри Епстин, како што открија на новата прес-конференција републиканскиот претставник Томас Маси и демократот Ро Кана, кои беа пионери во објавувањето на досиејата на Епстин, пренесува Дејли мејл.

Низ приближно три милиони документи во Архивата на Министерството за правда, со илјадници видеа, фотографии и лични е-пораки, се појавуваат многу нови малолетни жртви на мрежата, а едно од споменатите девојчиња имало само девет години во тоа време.

„Ги гледате овие досиеја и читате за 15-годишни девојчиња, 14-годишни девојчиња, 10-годишни девојчиња. Денес видов извештај за 9-годишно девојче. Ова е едноставно апсурдно и скандалозно“, рече демократскиот претставник од Мериленд, Џејми Раскин, кој ја виде нередактираната верзија на досиејата на Епстин.

Дополнително, во новата бомба, се чини дека Епстин имал врски со актуелен висок странски владин претставник, чие име не го наведуваат пратениците.

Маси, од Кентаки, им рече на новинарите дека досиејата вклучуваат лице кое е на „прилично висока позиција во странска влада“ и го повика Министерството за правда на Доналд Трамп да ги „исправи своите грешки“.

Еден документ објавен од Маси содржи 18 редакции, од кои четири се мажи родени пред 1970 година.

Вкупно, 6 нови лица – сите мажи – веројатно се обвинети во досиејата, кои сè уште ги обработува специјален тим од Министерството за правда на САД.

Долгогодишната пријателка и соработничка на Епстин, Гислејн Максвел, вчера сведочеше пред конгресниот комитет за Петтиот амандман и одби да одговори на прашања во врска со случајот со висок профил.