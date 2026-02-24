Поранешниот амбасадор Питер Манделсон е ослободен со кауција по апсењето во Лондон за случајот Епстин

Поранешниот британски амбасадор во Соединетите Американски Држави, Питер Манделсон, е ослободен со кауција во исчекување на понатамошна истрага за неговите зделки со осудениот американски финансиер Џефри Епстин . 72-годишникот беше уапсен во понеделник, 23 февруари, во Камден и однесен во полициска станица во Лондон на испрашување.

Според соопштението од Метрополитенската полиција, 72-годишникот е уапсен на адреса во Камден, по претреси во две куќи во Вилтшир и Камден.

Првично, полицијата зборуваше за апсење на „72-годишен маж“ за „прекршување на службената должност“, без да го именува Манделсон. Властите појаснија дека во оваа фаза нема да бидат дадени дополнителни информации, со цел да се обезбеди интегритетот на истрагата.

Манделсон беше виден како ја напушта полициската станица во раните утрински часови во вторник (24/2) и се врати во својот дом во Северен Лондон. Истрагата е во тек.

Поврзаноста со Епстин и истрагата

Неговото апсење беше по истите обвиненија за кои беше уапсен Ендру Маунтбатен-Виндзор, поранешниот принц Ендру, по посебно обвинение една недела претходно, исто така поврзано со неговото пријателство со Епстин. Ендру беше ослободен по 11 часа во притвор додека истрагата продолжува.

Манделсон е вмешан во скандалот со Епстин уште од самиот почеток. 72-годишникот беше отстранет од функцијата во септември кога почна да се открива степенот на неговото пријателство со Епстин.

Порано овој месец, полицијата започна формална истрага против него откако владата на премиерот Кир Стармер им ги предаде на властите комуникациите на поранешниот амбасадор со осудениот сексуален престапник.

Според обвинувањата што се разгледуваат, Манделсон наводно му обезбедувал чувствителни владини информации на Епстин околу 15 години. Сепак, тој не се соочува со никакви обвиненија за сексуално вознемирување.

Манделсон е една од најистакнатите личности во Лабуристичката партија во Велика Британија. Тој бил амбасадор на Велика Британија во САД, поранешен секретар за трговија и поранешен комесар за трговија на ЕУ.

Тој имал високи владини функции во претходните лабуристички влади и останал амбасадор во Вашингтон до септември, кога бил отпуштен од Кир Стармер откако се појавиле е-пораки кои покажуваат дека тој одржувал пријателски односи со Епстин дури и по неговата пресуда во 2008 година за сексуални престапи против малолетник.

Досиејата објавени во јануари содржеле нови откритија за неговите врски со Епстин, а во документите се вели дека некогаш го нарекувал „мој најдобар пријател“. Тој негира какво било кривично дело.