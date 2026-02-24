 Skip to main content
Трамп сака до 4 јули да се постигне договор за завршување на војната во Украина

Американскиот претседател Доналд Трамп се обидува да се постигне договор за завршување на војната во Украина пред да биде домаќин на 250-годишнината од независноста на Америка на 4 јули, изјавија високи американски претставници за „Блумберг“.

За време на својата претседателска кампања Трамп постојано ветуваше дека ќе ја заврши војната во рок од 24 часа од преземањето на функцијата. Речиси 400 дена од неговиот втор мандат трилатералните разговори не успеаја да доведат до договор, а Владимир Путин, според официјалните лица, не покажува знаци дека е подготвен за компромис.

Трамп сега сака да ја заврши војната за четири месеци, но Кремљ на четвртата годишнина од почетокот на војната соопшти дека ќе продолжат борбите сè додека не ги постигне своите цели во Украина.

