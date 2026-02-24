 Skip to main content
24.02.2026
Република Најнови вести
Вторник, 24 февруари 2026
Неделник

Путин ја обвини Украина дека ги минира мировните преговори

Свет

24.02.2026

Претседателот на Русија, Владимир Путин денеска ја обвини Украина дека се обидува да ги минира мировните преговори, напаѓајќи ја руската енергетска мрежа.

Противниците на Русија прават сè за да го спречат напредокот што го постигна Русија во преговарачкиот процес – нагласи Путин.

Тој тврди дека Киев со помош на западните разузнавачки служби, ја напаѓа руската енергетска инфраструктура и стратешките објекти.

Путин на средбата со претставници на Руската Федерална служба за безбедност (ФСБ) посочи дека можна цел на украинските напади би биле гасоводите на дното на Црно Море – Турски поток и Син поток.

Рускиот претседател наведе и дека се зголемени терористичките напади во земјата и побара поголема заштита на доверливите информации поврзани со армијата и воената индустрија.

ФСБ даде најважен, значаен придонес во обезбедувањето на суверенитетот, во заштитата на безбедноста на нашите граѓани. Во текот на изминатата 2025 година, во сите клучни области, вие и вашите колеги достојно ги решивте поставените задачи, истакна Путин.

Поврзани вести

Свет  | 23.02.2026
Путин: Русија ќе продолжи да го зголемува потенцијалот и борбената подготвеност на вооружените сили
Свет  | 19.02.2026
Зеленски: Ако се сретнам со Путин, ќе разговарам за брзо завршување на војната, а не за историја
Македонија  | 19.02.2026
Скопје е за активна комуникација и ангажман со Софија, но не сака да влезе во изборната реторика во Бугарија
﻿