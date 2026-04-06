Од почетокот на војната на Блискиот исток убиени 5200 цивили

Повеќе од 5.200 луѓе се убиени на Блискиот Исток откако САД и Израел започнаа напади врз Иран кон крајот на февруари, вклучувајќи повеќе од 2.200 цивили, соопштија Обединетите нации.

Новинската агенција „Активисти за човекови права“, невладина организација, проценува дека само во Иран се убиени повеќе од 3.500 луѓе, вклучувајќи повеќе од 1.600 цивили и најмалку 244 деца. Меѓународната федерација на друштвата на Црвениот крст и Црвената полумесечина вели дека повеќе од 21.000 луѓе се повредени во таа земја.

Во Либан, израелските напади убиле 1.461 лице од почетокот на војната, вклучувајќи најмалку 129 деца, соопшти либанското Министерство за здравство. Повеќе од 4.400 луѓе се повредени, вклучувајќи 443 деца.

Според УНХЦР, борбите во Иран принудиле до 3,2 милиони луѓе да избегаат, вклучувајќи ги и ранливите авганистански бегалци. Повеќе од 1,2 милиони луѓе се раселени во Либан.

Најмалку 170 луѓе се убиени и во други делови од регионот, вклучувајќи ги Израел, Обединетите Арапски Емирати, Кувајт, Сирија, Оман, Саудиска Арабија, Катар, Бахреин и Западниот Брег. Од нив, најмалку 105 смртни случаи се регистрирани во Ирак, според ирачките здравствени власти.

Меѓу членките на НАТО, убиени се 13 американски војници, еден француски офицер, еден турски војник и двајца турски изведувачи на одбраната.

Обединетите нации, исто така, велат дека најмалку десет лица загинале на море, додека нападите во Ормуската Теснина продолжуваат.

Минатата недела, тројца индонезиски мировници на ОН беа убиени во јужен Либан, а организацијата ги истражува околностите на нивната смрт. Четири волонтери на Црвената полумесечина, исто така, загинаа во Иран од почетокот на војната.