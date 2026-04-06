Трамп пресече: Утрешниот рок за постигнување договор со Иран е конечен

Американскиот претседател Доналд Трамп денеска изјави дека рокот до утре, до 20:00 часот по источно време, што го постави за Иран да постигне мировен договор, е конечен.

Во говорот пред Белата куќа, Трамп рече дека иранскиот предлог за постигнување мир е значаен, но не доволно добар.

Претходно денеска, во одговор доставен до Пакистан, на предлогот на Соединетите Американски Држави за прекин на војната, Техеран ја отфрли можноста за прекин на огнот и ја нагласи потребата од „траен крај на војната, почитувајќи ги ставовите на Иран“.

Во одговорот од 10 точки се наведени голем број барања на Техеран, вклучувајќи прекин на конфликтите во регионот, воспоставување протокол за безбеден премин низ Ормуската Теснина и враќање и укинување на санкциите.

„Аксиос“ претходно објави, повикувајќи се на американски, израелски и регионални извори, дека САД, Иран и регионалните медијатори разговараат за потенцијален 45-дневен прекин на огнот како дел од двофазен договор што би можел да доведе до траен крај на војната.

Трамп во неделата изјави дека САД ќе ги нападнат иранските електрани и мостови во вторник во 20:00 часот по источно време доколку не се постигне договор и Иран не го отвори Ормуската Теснина.

Во објава на социјалните мрежи, Трамп, исто така, се закани дека ќе ја уништи клучната инфраструктура на Иран, вклучувајќи ги електраните и мостовите, без да го прецизира обемот на можните напади.

Трамп во денешниот говор изјави дека Иран не смее да има нуклеарно оружје, велејќи дека тоа „не може да им се даде на луди луѓе“.

Тој рече дека ако зависи од него, ќе ја продолжи војната за да ја преземе иранската нафта, но додаде дека јавноста го притиска да го прекине конфликтот.

„Ако зависи од мене, би ја земал нафтата, би ја задржал нафтата, би заработиле многу пари“, рече тој.

Сепак, додаде дека американскиот народ сака војната да заврши и дека сака „да ги направи среќни“.

Тој нагласи дека војната може да заврши „многу брзо“ ако иранските власти го направат „она што мораат да го направат“.

„Имавме целосна промена на режимот“, додаде тој, велејќи дека луѓето со кои САД сега преговараат се „поразумни“.

Трамп исто така нагласи дека иранскиот народ ќе се „спротивстави на режимот“ ако има пристап до оружје.

„Иранскиот народ ќе се побуни штом ќе биде сигурен дека нема да биде убиен и штом ќе може да добие оружје“, изјави Трамп за новинарите на маргините на велигденскиот настан во Белата куќа.

Тој додаде дека, според него, Иран „не би издржал ни две секунди“ ако неговите граѓани биле вооружени.

Трамп тврди и дека иранскиот народ „сака да слуша бомби затоа што сака да биде слободен“.

„Ние се бориме за нив. Се бориме за нивната иднина и можам да ви кажам, ова ми е кажано многу јасно – времето кога Иранците се најнезадоволни… е кога бомбардирањето ќе престане“, рече тој.

Американскиот претседател исто така посочи дека двајцата пилоти чиј борбен авион беше соборен над Иран „се опоравуваат многу добро“.

„Тој е навистина добро“, рече Трамп за пилотот кој се криел во Иран повеќе од еден ден пред да биде спасен во ризична операција. Другиот член на екипажот беше спасен кратко по падот на авионот.

„И двајцата се опоравуваат многу добро. И двајцата беа повредени и се добро“, им рече Трамп на новинарите.