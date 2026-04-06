Со оваа технологија пилешкото месо може да стои 20 дена без да се расипе

Научници развија нова технологија со која значително се продолжува рокот на траење на свежото месо од живина, што би можело да придонесе за намалување на отпадот од храна и на трошоците во прехранбената индустрија.

Свежото месо е лесно расиплива намирница која во фрижидер, зависно од видот, може да се чува најмногу два до три дена. Експертите препорачуваат потрошувачите строго да се придржуваат до упатствата на производителите, особено во однос на рокот за подготовка и температурата на складирање, бидејќи во спротивно може да се загрози безбедноста на храната.

Трајноста на месото зависи и од други фактори, вклучително и од времето што поминало од колењето до моментот кога производот ќе стигне до потрошувачите.

Сепак, најавите од научните кругови укажуваат дека во иднина пилешкото месо би можело да се чува значително подолго. Тим научници од Казахстан разви нова технологија што може речиси тројно да го зголеми рокот на траење на месо од живина во фрижидер.

Иновацијата овозможува производите да го задржат квалитетот до 20 дена при соодветно чување, преку нанесување биолошки премаз на месото. Премазот е направен од сурутка и бактериоцин и делува како природен конзерванс.

Министерството за земјоделство на Казахстан соопшти дека технологијата користи бактериоцин добиен од хибриден сој Lactococcus lactis ssp. lactis F-116. Ова соединение сè уште не е во широка индустриска употреба.

Истражувачите посочуваат дека биопремазот ефикасно го спречува растот на опасни микроорганизми како псеудомонас, салмонела и листерија. Со ова значително се забавува микробиолошкото расипување и се зачувува квалитетот на месото до 20 дена во фрижидер.

Според Организацијата за храна и земјоделство на ОН (ФАО), месото од живина би можело да учествува со околу 41 процент во глобалната потрошувачка на месо до 2030 година. Во такви услови, продолжувањето на рокот на траење може да биде клучно за намалување на загубите, олеснување на транспортот на долги релации и подобрување на извозните можности.

Технологијата е во фаза на подготовка за комерцијална примена. Во Казахстан веќе се одобрени техничките насоки, а методот е тестиран на локална фарма, при што резултатите потврдија дека безбедно го продолжува рокот на употреба.

Истражувањата спроведени меѓу 2023 и 2025 година покажаа дека органолептичките својства – вкусот, аромата и текстурата – остануваат непроменети и при подолго складирање