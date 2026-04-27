Путин по состанокот со Арагчи: Русија е подготвена да направи сè за што побрзо да донесе мир на Блискиот Исток

Рускиот претседател Владимир Путин се сретна со иранскиот министер за надворешни работи, Абас Арагчи во Русија.

Во изјавите емитувани на руската државна телевизија, иранскиот министер за надворешни работи нагласи дека односите меѓу Москва и Техеран претставуваат силно стратешко партнерство кое ќе продолжи да се зајакнува во наредниот период, објави Би-Би-Си.

На состанокот во Русија присуствува и високо рангирана иранска делегација, во која, покрај министерот Арагчи, се и заменик-министерот за надворешни работи Казем Гарибабади и иранскиот амбасадор во Москва Казем Џалали.

Разговорите имаат за цел понатамошно зајакнување на билатералните врски и соработката по клучните геополитички прашања.

Портпаролот на Кремљ, Дмитриј Песков, потврди по состанокот дека Русија е подготвена да ја преземе улогата на медијатор во идните преговори за договор со Иран.

Тој нагласи дека Москва е подготвена да понуди добра волја или услуги за медијација што би биле прифатливи за двете страни, нагласувајќи дека Русија ќе направи сè што е во нејзина моќ за да се осигури дека на крајот ќе преовлада загарантираниот мир.

Песков заклучи дека главната цел на ангажманот на Русија е стабилизирање на ситуацијата и спречување на враќање на непријателствата во регионот, со што уште еднаш се потврдува намерата на Русија да остане клучен актер во преговорите во врска со статусот на Иран на меѓународната сцена.

Исто така, медиумите известуваат дека Путин рекол дека Русија е подготвена да направи сè за да донесе мир на Блискиот Исток што е можно поскоро.

