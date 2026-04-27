 Skip to main content
Република Најнови вести
Понеделник, 27 април 2026
Неделник

Оперска првенка Ана Дурловски ќе го запали фестивалскиот оган на 54. издание на Мајски оперски вечери

Култура

27.04.2026

Традиционално, со звуците на „Триумфалниот марш“ од „Аида“ и палењето на фестивалскиот оган, на 9 мај 2026 година во Македонската опера и балет свечено ќе биде отворено 54. издание на фестивалот „Мајски оперски вечери“.

Особена чест оваа година е што фестивалскиот оган ќе го запали нашата оперска првенка Ана Дурловски — уметница со врвна меѓународна кариера и едно од најзначајните имиња на оперската уметност, препознатлива и почитувана и дома и во светот.

Фестивал што со децении ја слави оперската уметност, носејќи врвни изведби и незаборавни музички доживувања за публиката.

Програма и билети за настаните на МОВ 2026: https://t.ly/54MajskiOperskiVeceri

