Над 300 жртви во поплавите во Пакистан

Printscreen

Повеќе од 300 луѓе загинаа до 17 август во северозападен Пакистан по дводневните поројни дождови и ненадејни поплави, објави Ројтерс.

Според покраинскиот орган за управување со катастрофи, сè уште има исчезнати лица .

Делови од соседните Индија и Непал, исто така, беа тешко погодени од поројни дождови, поплави и други инциденти поврзани со дожд во текот на изминатата недела.

Се очекува бројот на жртви да расте бидејќи од урнатините на зградите се извлекуваат повеќе тела.

Областа Бунер, северно од главниот град на Пакистан, Исламабад , е најтешко погодена, со 184 потврдени мртви и повеќе од 20 исчезнати .

Експертите предупредуваат дека поројните дождови стануваат сè почести на Хималаите и во северен Пакистан поради климатските промени и неконтролираното градење.

Лидерите од двете земји изразија сочувство и ветија брза помош за погодените. Метеоролозите предвидуваат уште обилни дождови во наредните денови.