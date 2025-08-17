ВРЕДИ: Бујар Османи, 20 години лична кариера, 0 проекти за Чаир

Дваесет години Бујар Османи гради политичка кариера, а не изгради ниту еден проект за Чаир. Денес глуми дека го интересира Чаир, се вели во партиското соопштение на ВРЕДИ.

Дваесет години Бујар Османи е во највисоките државни функции, а ниту еден човек од Чаир не почувствува поддршка или помош од него. Денес гледаме глума и празни зборови. Програми и планови најавува човек кој за две децении не остави никаква трага во Чаир. Празна книга. Бујар Османи не е кандидат на Чаир, тој е кандидат за својата кариера. Бара поддршка од Чаир, не за Чаир, туку за тој да се врати на власт. Ако сака да научи што е Чаир, нека прошета низ неговите улици и нека ја види вистинската состојба. Граѓаните на Чаир не сакаат повеќе празни политичари, кариеристи, туку сакаат посветеност, вистинска работа и конкретни резултати.Не само што не донесе никакви проекти за Чаир, туку Османи не можеше ниту да го потисне своето лично его. Тој ги исклучува и малкуте млади луѓе што останаа во ДУИ, користејќи ги како јарбол на партиските знамиња, а не како потенцијал за промени. Денес, таа младина се оддалечи од него и силно се придружат со Изет Меџити и ВЛЕН, бидејќи таму наоѓаат визија, перспектива и почит, истакнуваат од ВРЕДИ.

На Чаир му треба работа и развој, а не политичар кој 20 години ја гледал оваа општина само како отскочна штица за својата лична кариера, додаваат од ВРЕДИ.