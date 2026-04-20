Трамп: Делегација на САД, предводена од Венс, во следните неколку часа ќе пристигне во Пакистан

Американска делегација предводена од потпретседателот Џеј Ди Венс во следните неколку часа ќе пристигне во Пакистан на преговори за иранското прашање, најави американскиот претседател Доналд Трамп во интервју за весникот „Њујорк пост“.

Трамп во интервјуто истакна дека е подготвен и за лична средба со високи ирански лидери доколку се постигне напредок во разговорите. Според западни медиуми, висок ирански функционер изјавил дека Техеран гледа позитивно на можноста за учество во евентуални мировни преговори со САД, но нагласил дека сè уште не е донесена конечна одлука.

Иранскиот претставник посочи дека Пакистан, како посредник, вложува позитивни напори за укинување на американската блокада и за обезбедување на учеството на Иран во процесот. Од своја страна, пакистански претставник вклучен во преговорите соопшти дека двонеделното примирје завршува на 22 април во 20:00 часот по источноамериканско време (02:00 часот по македонско време на 23 април).