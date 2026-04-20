Кузманоски го објави списокот играчи за Светското училишно првенство во Скопје

Селекторот на машката македонска ракометна репрезентација Горан Кузманоски го објави списокот на ракометари за настап на светското училишно првенство во период од 21-29 април 2026 година што ќе се игра во Скопје.

Повикани се следниве ракометари: Атанасиј Труснов, Мели Фехми (голмани); Тома Симоновски, Андреј Георгиев, Лука Јовиќ (крила), Горазд Дамчевски, Марко Ѓорчевски, Петар Николовски, Трајче Костов, Давор Крстески, Стефан Ѓорѓиевски, Бобан Поповски (бекови), Ѓорѓи Лешниковски и Кристијан Вујичевски (пикери).

Македонските млади ракометари противниците во групата ќе ги дознаат вечерва кога ќе биде извршено и извлекувањето. На Светското училишно првенство ќе се настапат 21 репрезентација,кои ќе бидат поделени во четири групи (три со пет селекции и една со шест), а првопласираните од групите ќе играат во полуфиналето.