 Skip to main content
20.04.2026
Република Најнови вести
Понеделник, 20 април 2026
Неделник

Кузманоски го објави списокот играчи за Светското училишно првенство во Скопје

Ракомет

20.04.2026

Селекторот на машката македонска ракометна репрезентација Горан Кузманоски го објави списокот на ракометари за настап на светското училишно првенство во период од 21-29 април 2026 година што ќе се игра во Скопје.

Повикани се следниве ракометари: Атанасиј Труснов, Мели Фехми (голмани); Тома Симоновски, Андреј Георгиев, Лука Јовиќ (крила), Горазд Дамчевски, Марко Ѓорчевски, Петар Николовски, Трајче Костов, Давор Крстески, Стефан Ѓорѓиевски, Бобан Поповски (бекови), Ѓорѓи Лешниковски и Кристијан Вујичевски (пикери).

Македонските млади ракометари противниците во групата ќе ги дознаат вечерва кога ќе биде извршено и извлекувањето. На Светското училишно првенство ќе се настапат 21 репрезентација,кои ќе бидат поделени во четири групи (три со пет селекции и една со шест), а првопласираните од групите ќе играат во полуфиналето. 