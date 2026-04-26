Македонските ракометари против Србија во полуфиналето на Светското училишно првенство

Македонската машка репрезентација го комплетираше успешниот ден на Светското училишно првенство во ракомет, обезбедувајќи пласман во полуфиналето со убедлив триумф попладнево над Саудиска Арабија со 23-11, откако претходно пласман меѓу четирите најдобри селекции обезбеди и женската кадетска репрезентација.

Во завршниот натпревар од групната фаза избраниците на селекторот Горан Кузманоски доминираа во натпреварот против Саудиска Арабија и по водството на полувреме од 10-6 во продолжението извојуваа убедлива победа.

Македонските ракометари го завршија настапот во групата А како првопласирани по победите над Бугарија, Република Српска и Грузија, и во полуфиналето за противник ќе ја имаат селекцијата ма Србија.

Натпреварот е закажан за в понеделник во салата „Македонско Сонце“.

Претходно денеска пласман во полуфиналето на Светското училишно првенство обезбедија и македонските ракометарки со триумфот над Бразил од 19-18