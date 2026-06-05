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05.06.2026
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Борба против културното наследство: Во Киев урнат споменикот на Михаил Булгаков

Свет

05.06.2026

Споменикот на Михаил Булгаков во Киев е е урнат.

Локалните власти одлучија да го демонтираат споменикот на славниот писател. Официјално, ова се објаснува со „преиспитување на пристапот кон историското и културното наследство“.

Локален новинар во едно од видеата од утивањето на споменикот го нарекува тоа „историски настан“.

Михаил Булгаков е роден на 15 мај 1891 година во Киев и е еден од најпознатите и најзначајните писатели и драматурзи на 20 век, чие дело имало длабоко влијание врз светската литература и продолжува да предизвикува голем интерес и во денешно време.

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