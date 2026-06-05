Мицкоски: Процесот на проширување на ЕУ е жив, наша цел е да испорачаме реформи, но и да го сочуваме националното достоинство

Премиерот Христијан Мицкоски, пред почетоткот на работниот дел на самитот Европска Унија – Западен Балкан во Тиват, изјави дека на средбата со германскиот канцелар Фридрих Мерц разговарале и за нон пејперот на Германија и Франција во кој се предлага постепена интеграција на Западен Балкан во ЕУ пред полноправното членство.

Имавме билатерална средба со канцеларот Мерц, разговаравме и на таа тема. Имаме ние свој инпут во сето тоа и свое мислење, што го пренесовме. Подетално ќе разговараме за време на работниот дел на самитот. Така што да бидеме трпеливи, сепак, ова се моменти кога практично ЕУ, односно Европскиот совет јасно кажува дека процесот на проширување останува жив, рече Мицкоски.

Како што наведе Мицкоски, она што е задача на македоонската Влатае „да го зачува тој процес, да напредуваме, но истовремено да не го загубиме достоинството како што тоа беше пример во изминатите децении кога станува збор за нашите македонски аспирации за членство во ЕУ“.

Наша цел е да станеме држава која испорачува најмогу реформи, истовремено да останеме фокусирани на проширувањето и да го сочуваме националното достоинство, рече Мицкоски.

Премиерот нагласи дека е исклучително задоволен од средбата со Мерц, со кого, како што посочи, се знаат од состанците на Европската народна партија, но ова им е прв состанок меѓу два премиери.