 Skip to main content
05.06.2026
Република Најнови вести
Петок, 5 јуни 2026
Неделник

Мицкоски: Со Макрон разговаравме за иднината на граѓаните и европската перспектива

Македонија

05.06.2026

Премиерот Христијан Мицкоски оствари средба со францускиот претседател Емануел Макрон, на која, како што информираше, се разговарало за состојбите во регионот, прашања значајни за иднината на граѓаните и европските перспективи.

Мицкоски средбата ја оцени како пријателска и срдечна, нагласувајќи дека Франција е една од највлијателните држави во Европа, поради што е важно да се водат отворени и директни разговори со јасно изразени очекувања.

„Нашата цел е да градиме пријателства, да отвораме врати и да обезбедиме поголемо разбирање и поддршка“, напиша Мицкоски на социјалните мрежи.

Тој порача дека Владата останува посветена на остварувањето на своите цели и на натамошниот напредок на државата.