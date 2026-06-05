Мицкоски на средби со Макрон и Мерц: Разговори за регионот, европските перспективи и за иднината на нашите граѓани

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Премиерот Христијан Мицкоски, кој учествува на самитот Европска Унија – Западен Балкан во Тиват, денеска имаше средби со францускиот претседател Еманула Макрон и со германскиот канцелар Фридрих Мерц.

Пријателска и срдечна средба со францускиот претседател Емануел Макрон. Разговаравме за регионот, за прашањата важни за иднината на нашите граѓани и за европските перспективи, теми на кои долго време работиме. Франција е една од највлијателните држави во Европа, па затоа е важно да се разговара отворено, директно и со јасно изразени очекувања. Нашата цел е да градиме пријателства, да отвораме врати и да обезбедиме поголемо разбирање и поддршка. Продолжуваме посветено и со јасна цел цврсто да чекориме напред – објави Мицкоски на „Фејсбук“ по средбата со Макрон.

Со германскиот канцелар Мерц, пак, размениле мислења за европските перспективи на регионот, предизвиците со кои се соочуваат земјите од Западен Балкан и важноста од продлабочување на соработката и европската интеграција.

Ваквите средби претставуваат можност за градење нови партнерства и зајакнување на врските кои се од значење за иднината на нашиот регион – пишува Мицкоски.

На самитот ЕУ – Западен Балкан, што се одржува во Тиват со мотото „Заеднички просперитет и стабилност на Европската Унија и Западен Балкан“, главна тема е проширувањето на Унијата.

Со собирот претседава претседателот на Советот на ЕУ, Антонио Кошта, кој претходно ги посети земјите од регионот, а домаќин е претседателот на Црна Гора, Јаков Милатовиќ. На самитот присуствуваат и претседателката на Европската комисија – Урсула фон дер Лајен, високата претставничка на ЕУ за надворешна и безбедносна политика – Каја Калас и претседателката на Европскиот парламент – Роберта Мецола.

Франција и Германија на самитот ќе презентираат нон пејпер, во кој се предлага постепена интеграција на Западен Балкан во ЕУ пред полноправното членство.

Европската комисија е повикана да подготви предлози за олеснување на постепената интеграција на земјите кандидати во Европската Унија, вклучително и привилегиран пристап до единствениот европски пазар врз основа на нивниот напредок во пристапните преговори и поцврсти врски со европските институции во секојдневниот процес на одлучување, се наведува во француско-германскиот нон пејпер.

Во документот со наслов „Нов поттик за проширувањето во пресрет на самитот ЕУ – Западен Балкан (5 јуни 2026) и самитот ЕУ – Молдавија (22 јуни 2026)“ се оценува дека „проширувањето останува една од најпривлечните понуди и највлијателни политички алатки што ги поседува Унијата“.

Но, на политиката на проширување ѝ е потребен нов поттик. Претстојните самити со Западен Балкан и Молдавија претставуваат можност што не смееме да ја пропуштиме. Нашата заедничка цел е да ја заокружиме Унијата како вистинска Европска Унија“, се наведува во текстот.

Според документот, потребно е воведување дополнителни стимулации во процесот заснован на заслуги и постепено поедноставување на сегашната методологија, со цел да се овозможи побрза и подлабока интеграција врз основа на Копенхашките критериуми.