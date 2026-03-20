ЧЕСТИТКА ОД ПРЕТСЕДАТЕЛКАТА СИЉАНОВСКА - ДАВКОВА ПО ПОВОД РАМАЗАН БАЈРАМ

Само со сплотеност, почитување и меѓусебно уважување можеме да градиме здраво општество

Во време когa целото човештво се соочува со сериозни конфликти, војни, кризи, климатски промени и кога насушно ни се потребни мир и стабилност, само со сплотеност, почитување и меѓусебно уважување можеме да градиме здраво општество и просперитетна татковина, се вели во честитката на претседателката Гордана Сиљановска-Давкова, по повод големиот муслимански празник – Рамазан Бајрам, упатена верниците од исламска вероисповед и до поглаварот на Исламската верска заедница, реис-ул-улема х. хфз. Шаќир еф. Фетаху.

Почитуван реис-ул-улема х. хфз. Шаќир еф. Фетаху, Вам, лично, на членовите на Ријасетот, на муфтиите и имамите, како и на сите верници од исламска вероисповед во Македонија, Ви упатувам најсрдечни честитки по повод големиот муслимански празник – Рамазан Бајрам.Големиот празник е повеќе од традиционална прослава и од придржување до норми и правила. Рамазан Бајрам е израз на длабока вера, духовност, милосрдие, хармонија и љубов, се вели во честитката од Сиљановска-Давкова.

Енергијата и топлината на светиот месец, се додава, не се присутни само во исламските верски објекти и во домовите на нашите сограѓани од исламска вероисповед, тие се чувствуваат во целата заедница.

Да продолжиме да ја негуваме пријатната атмосфера во текот на целата година и да бидеме исполнети со благост, солидарност и емпатија. Со цврста волја, силна верба и заедништво, ќе ги надминеме сите предизвици и тешкотии. Бајрам Шериф Мубарек Олсун.Благословен и честит нека е празникот Рамазан Бајрам,се додава во честитката од претседателката Сиљановска-Давкова.

