20.03.2026
Петок, 20 март 2026
Нека овој светол празник ви донесе нова енергија, надеж и верба за подобро утре, се вели во честитката од ВМРО-ДПМНЕ по повод Рамазан Бајрам

20.03.2026

Почитувани сограѓани, По повод Рамазан Бајрам, ви упатуваме најискрени честитки со желби за здравје, радост и спокој во вашите домови. Нека овој светол празник ви донесе нова енергија, надеж и верба за подобро утре, се вели во честитката од ВМРО-ДПМНЕ по повод Рамазан Бајрам.

Рамазан Бајрам е време кога се потсетуваме на вистинските вредности, а тоа се добрината, дарежливоста и почитта кон секој човек.

Тие вредности нека не водат во секојдневието и нека ни помогнат да создадеме посилно и похумано општество.

Да продолжиме да градиме мостови на разбирање, да си подадеме рака кога е најпотребно и да негуваме заедништво кое не прави посилни како заедница.

Нека празничните денови бидат исполнети со топлина, љубов и убави моменти со најблиските. Честит Рамазан Бајрам!, се вели во честитката.

